Общество

Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 17:08

В РФ предложили утвердить дуэльный кодекс для сражений на пистолетах и саблях

Дуэль в кино.
Источник: ria.ru
#драка

#чиновники

#законопроект
Москва, 12 Сентября - DIXINEWS.

В Российской Федерации предложили оформить законодательно дуэльный кодекс.

Соответствующий документ зарегистрировали в базе документом нижней палаты Госдумы РФ. Автором его выступает депутат Сергей Иванов, представляющий ЛДПР.

Парламентарий аргументировал инициативу тенденцией среди госслужащих и сотрудников муниципалитета вызывать на поединок обидчиков.

Законопроект содержит чёткие правила организации дуэли. К примеру, бросить вызов можно лишь равному по статусу гражданину. Госслужащий и рядовой россиянин не смогут сойтись в дуэли. Они должны рассчитывать лишь на суд для устранения конфликта.

По словам Иванова, оружием на поединках чести будут служить пистолеты или сабли. Наблюдать за схваткой будут секунданты. Каждый из них обладает правом застрелить противника в случае нарушения.

Депутат обратил внимание, что утверждение дуэльного кодекса не требует каких-либо затрат бюджета Российской Федерации.

Не так давно разгорелся скандал с именем руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Он в грубой форме вызвал на поединок оппозиционного политика Алексея Навального, пообещав сделать из того "отбивную".

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