|
Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 16:56
СМИ обнародовали подробности аукциона с уникальной записью Дэвида Боуи
Певец Дэвид Боуи в молодости.
Источник: paddle8.com
Лондон, 12 Сентября - DIXINEWS.
Первую звукозапись британского исполнителя с мировым именем Дэвида Боуи выставили на торги.
Информацию о прошедшем аукционе сообщило издание The Guardian. Запись обошлась победителю в 39,4 тысячи фунтов (51 тысячу долларов США).
По информации газеты, начальной ценой лота были 10 тысяч фунтов. В аукционном доме Omega Auctions отметили "небывалый ажиотаж", связанный с записью.
Магнитная время долгое время хранилась на чердаке музыканта Дэвида Хэдфилда. Он некогда играл на барабанах в первой группе Бoуи The Konrads, выступая параллельно менеджером.
Летом 2018 года Хэдфилд запланировал переезд из прежнего дома и обнаружил запись. На ленте ещё безызвестный 16-летний певец исполняет I Never Dreamed.
Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Музыкант долгое время боролся с раком.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия