Культура

Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 16:56

СМИ обнародовали подробности аукциона с уникальной записью Дэвида Боуи

Певец Дэвид Боуи в молодости.
Источник: paddle8.com
#музыканты

#музыка

#аукцион
Лондон, 12 Сентября - DIXINEWS.

Первую звукозапись британского исполнителя с мировым именем Дэвида Боуи выставили на торги.

Информацию о прошедшем аукционе сообщило издание The Guardian. Запись обошлась победителю в 39,4 тысячи фунтов (51 тысячу долларов США).

По информации газеты, начальной ценой лота были 10 тысяч фунтов. В аукционном доме Omega Auctions отметили "небывалый ажиотаж", связанный с записью.

Магнитная время долгое время хранилась на чердаке музыканта Дэвида Хэдфилда. Он некогда играл на барабанах в первой группе Бoуи The Konrads, выступая параллельно менеджером.

Летом 2018 года Хэдфилд запланировал переезд из прежнего дома и обнаружил запись. На ленте ещё безызвестный 16-летний певец исполняет I Never Dreamed.

Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Музыкант долгое время боролся с раком.

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