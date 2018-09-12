СМИ обнародовали подробности аукциона с уникальной записью Дэвида Боуи

Первую звукозапись британского исполнителя с мировым именем Дэвида Боуи выставили на торги.

Информацию о прошедшем аукционе сообщило издание The Guardian. Запись обошлась победителю в 39,4 тысячи фунтов (51 тысячу долларов США).

По информации газеты, начальной ценой лота были 10 тысяч фунтов. В аукционном доме Omega Auctions отметили "небывалый ажиотаж", связанный с записью.

Магнитная время долгое время хранилась на чердаке музыканта Дэвида Хэдфилда. Он некогда играл на барабанах в первой группе Бoуи The Konrads, выступая параллельно менеджером.

Летом 2018 года Хэдфилд запланировал переезд из прежнего дома и обнаружил запись. На ленте ещё безызвестный 16-летний певец исполняет I Never Dreamed.

Напомним, Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. Музыкант долгое время боролся с раком.