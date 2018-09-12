Эксперты могут проверить возрастную маркировку книг Маяковского, Есенина, Бродского

Роскомнадзор может провести проверку возрастной маркировки произведений Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Иосифа Бродского.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы комитета Госдумы по вопросам труда, соцполитики и делам ветеранов Ярослава Нилова. Чиновник стал автором соответствующего обращения в надзорное ведомство.

В качестве повода для обращения указана информация об отказе екатеринбургских книжных магазинов продавать книги вышеозначенных автором 17-летней россиянке. Сотрудники заведения аргументировали отказ маркировкой "18+".

Депутат между тем отметил, что произведения Маяковского, Есенина, Бродского изучают в школьной программе.

"Ссылки на несовершенство Федерального закона №463-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” несостоятельны - закон устанавливает общие требования к экспертизе информационной продукции и возлагает аккредитацию соответствующих экспертов и экспертных организаций на уполномоченный правительством Российской Федерации орган исполнительной власти (Роскомнадзор)", - гласит сообщение пресс-службы Нилова.

Чиновник обратил внимание на возможность ошибки в маркировке продукции.