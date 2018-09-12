Общество

Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 16:23

Эксперты могут проверить возрастную маркировку книг Маяковского, Есенина, Бродского

Художественная литература.
Источник: peakpx.com
#проверки

#поэзия

#Роскомнадзор
Москва, 12 Сентября - DIXINEWS.

Роскомнадзор может провести проверку возрастной маркировки произведений Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Иосифа Бродского.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы комитета Госдумы по вопросам труда, соцполитики и делам ветеранов Ярослава Нилова. Чиновник стал автором соответствующего обращения в надзорное ведомство.

В качестве повода для обращения указана информация об отказе екатеринбургских книжных магазинов продавать книги вышеозначенных автором 17-летней россиянке. Сотрудники заведения аргументировали отказ маркировкой "18+".

Депутат между тем отметил, что произведения Маяковского, Есенина, Бродского изучают в школьной программе.

"Ссылки на несовершенство Федерального закона №463-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” несостоятельны - закон устанавливает общие требования к экспертизе информационной продукции и возлагает аккредитацию соответствующих экспертов и экспертных организаций на уполномоченный правительством Российской Федерации орган исполнительной власти (Роскомнадзор)", - гласит сообщение пресс-службы Нилова.

Чиновник обратил внимание на возможность ошибки в маркировке продукции.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Роскомнадзор заблокировал 3,4 тысячи пиратских сайтов
Поэт Андрей Дементьев умер после продолжительной болезни
В День памяти и скорби телевидение и радио не будет развлекать
Читайте в рубрике:
В РФ предложили утвердить дуэльный кодекс для сражений на пистолетах и саблях
В России перестанут отключать горячую воду на две недели летом
В России серьёзно ужесточили штрафы для авиадебоширов

Автобус упал в пропасть в Индии: погибли десятки паломников
Путин обратился к «отравителям» Скрипалей
Эксклюзивное интервью с Шульгиным по итогам брифинга в Гааге
США и Запад продолжают поддерживать "Белых касок"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Племянница Скрипаля призналась, что знает Петрова и Боширова
Москва, 12 Сентября, 17:08.
В РФ предложили утвердить дуэльный кодекс для сражений на пистолетах и саблях
Лондон, 12 Сентября, 16:56.
СМИ обнародовали подробности аукциона с уникальной записью Дэвида Боуи
Москва, 12 Сентября, 16:23.
Эксперты могут проверить возрастную маркировку книг Маяковского, Есенина, Бродского
Казань, 12 Сентября, 15:09.
Власти Татарстана ввели карантин из-за бешенства
Пермь, 12 Сентября, 14:51.
Осуждён пермский публицист Роман Юшков
Минск, 12 Сентября, 14:45.
БПЦ отрегировала на назначение в Константинополе киевских экзархов
Нижний Новгород, 12 Сентября, 14:33.
Китай создаст производство в Нижегородской области за 12 млрд рублей
Чайковский, 12 Сентября, 14:09.
На Чайковском мясокомбинате назвали дату завершения полевых работ
Пермь, 12 Сентября, 14:00.
Академия игровых видов спорта в Перми начинает отбор футболистов
Москва, 12 Сентября, 13:38.
В Роскосмосе объяснили ситуацию с "преднамеренной" пробоиной на МКС
Владивосток, 12 Сентября, 12:59.
Россия и Япония решили помириться
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия