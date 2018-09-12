|
Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 16:23
Эксперты могут проверить возрастную маркировку книг Маяковского, Есенина, Бродского
Художественная литература.
Источник: peakpx.com
Москва, 12 Сентября - DIXINEWS.
Роскомнадзор может провести проверку возрастной маркировки произведений Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Иосифа Бродского.
Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы комитета Госдумы по вопросам труда, соцполитики и делам ветеранов Ярослава Нилова. Чиновник стал автором соответствующего обращения в надзорное ведомство.
В качестве повода для обращения указана информация об отказе екатеринбургских книжных магазинов продавать книги вышеозначенных автором 17-летней россиянке. Сотрудники заведения аргументировали отказ маркировкой "18+".
Депутат между тем отметил, что произведения Маяковского, Есенина, Бродского изучают в школьной программе.
"Ссылки на несовершенство Федерального закона №463-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” несостоятельны - закон устанавливает общие требования к экспертизе информационной продукции и возлагает аккредитацию соответствующих экспертов и экспертных организаций на уполномоченный правительством Российской Федерации орган исполнительной власти (Роскомнадзор)", - гласит сообщение пресс-службы Нилова.
Чиновник обратил внимание на возможность ошибки в маркировке продукции.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия