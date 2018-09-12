БПЦ отрегировала на назначение в Константинополе киевских экзархов

В синоде Белорусской православной церкви прокомментировали решение относительно киевских экзархов, принятое Константинопольским патриархатом.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном портале Белорусской православной церкви. Подразделение Московского патриархата с негативом восприняло вышеозначенную новость.

В обращении представители БПЦ высказали единогласную и единодушную поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украина Онуфрию.

"Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства", - сообщили в синоде.

Стоит отметить, что синод Русской православной церкви также выступил с решительным процессом по решению Константинопольского патриархата. Он посчитал назначение двух экзархов в Киев без участия РПЦ нарушением.