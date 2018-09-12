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Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 14:45
БПЦ отрегировала на назначение в Константинополе киевских экзархов
Священнослужители
Источник: tyt.by
Минск, 12 Сентября - DIXINEWS.
В синоде Белорусской православной церкви прокомментировали решение относительно киевских экзархов, принятое Константинопольским патриархатом.
Соответствующую информацию обнародовали на официальном портале Белорусской православной церкви. Подразделение Московского патриархата с негативом восприняло вышеозначенную новость.
В обращении представители БПЦ высказали единогласную и единодушную поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украина Онуфрию.
"Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства", - сообщили в синоде.
Стоит отметить, что синод Русской православной церкви также выступил с решительным процессом по решению Константинопольского патриархата. Он посчитал назначение двух экзархов в Киев без участия РПЦ нарушением.
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