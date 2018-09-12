Религия

Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 14:45

БПЦ отрегировала на назначение в Константинополе киевских экзархов

Священнослужители
Источник: tyt.by
#православие

#патриарх

#церковь
Минск, 12 Сентября - DIXINEWS.

В синоде Белорусской православной церкви прокомментировали решение относительно киевских экзархов, принятое Константинопольским патриархатом.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном портале Белорусской православной церкви. Подразделение Московского патриархата с негативом восприняло вышеозначенную новость.

В обращении представители БПЦ высказали единогласную и единодушную поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украина Онуфрию.

"Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства", - сообщили в синоде.

Стоит отметить, что синод Русской православной церкви также выступил с решительным процессом по решению Константинопольского патриархата. Он посчитал назначение двух экзархов в Киев без участия РПЦ нарушением.

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