В Роскосмосе объяснили ситуацию с "преднамеренной" пробоиной на МКС

В Роскосмосе прокомментировали информацию относительно задуманного повреждения корабля "Союз МС-09", обнародованную в СМИ.

Об этом стало известно из заявления официального представителя ведомства Владимира Устименко. Он отметил, что Роскосмос не считает в настоящее время возможным здраво комментировать инцидент.

"Мы воздержимся от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии", - подчеркнул представитель.

Напомним, источники издания "Коммерсантъ" заявили о преднамеренных действиях американских астронавтов, повредивших станцию. Якобы эту версию прежде всего рассматривает комиссия Роскосмоса.

Предполагается, что космонавты США хотели прежде срока вернуться на Землю из-за болезни одного из членов экипажа. Благодаря срочной эвакуации он мог бы продолжить лечение. При этом бытовой отсек, где обнаружили отверстие, был бы потерян при посадке.

Сейчас на борту МКС несут вахту астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир), Ричард Арнольд и Серинf Ауньён-Чэнселлор, космонавт Европейского космического агентства Александр Герст и двух российских космонавтов Сергей Прокопьев и Олег Артемьев.

Прибытие на станцию Прокопьева, Арнольд Фойстела состоялось в марте 2018 года. Согласно планам, они покинут её 4 октября.

Не так давно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об отсутствии объективной картины произошедшего в организации. Он отметил высокую сложность ситуации, чего не было замечено первоначально. Чиновник отказался комментировать причастность американских космонавтов.