Экономика

Константин Большаков
12 Сентября, 2018 14:09

На Чайковском мясокомбинате назвали дату завершения полевых работ

Уборочная кампания.
Источник: Pxhere.com
#ЧайковскийМясокомбинат

#уборочнаякампания

#сельскоехозяйство
Чайковский, 12 Сентября - DIXINEWS.

Сбор урожая на землях предприятия подходит к концу.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» завершает уборочные работы. Об этом корреспонденту ИА «DixiNews» сообщил главный агроном Чайковского мясокомбината Александр Матвеев.

По словам Александра Александровича, к сегодняшнему дню уборка завершена на 80%. Цех в Вассятах закончит работы уже в эти выходные, а в Маракушах – к следующей среде. В четверг, 13 сентября, сотрудники предприятия начнут уборку кукурузы на силос.

- Убрано 700 гектар пшеницы, 720 гектар ячменя, 250 гектар овса и 60 гектар озимой ржи, - отметил Александр Матвеев. – Цифры в тоннах пока плавающие, в среднем прогнозируемая урожайность составляет 20 центнеров с гектара. К уборке планируется 1730 тонн культур, уже убрано 1500 тонн.

Также практически завершена кормозаготовка, кроме кукурузы – здесь работы начались после первого заморозка. В планах собрать 4500 тонн. Вместе с этим Чайковский мясокомбинат вспахивает зябь, уже вспахано 500 гектар, что составляет 30% от плана.

Как добавил главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо», в уборочных работах участвуют 5 комбайнов. Закончить все полевые работы предприятие рассчитывает в начале октября.

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