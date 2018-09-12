Социологи назвали самые несчастные и счастливые страны

В мировом сообществе растёт доля землян, обременённых стрессом и беспокойством.

Представители института Gallup организовали социологическое исследование и опросили жителей 147 мировых стран. Они зафиксировали минимальный за десятилетие уровень счастья в 2017 году.

Опрос провели среди 147 тысяч человек. Ведомство проводит их в ежегодном порядке с 2006 года. 2017-й год продемонстрировал худшие показатели. Респондентам задают вопрос об эмоциях, испытанных в последние сутки.

Титул самой несчастной страны получила Центральноафриканская республика. Местные вооружённые конфликты побудили тысячи людей покинуть дом.

ЦАР отнесли в группу 11 государств, жители которой в опросе заявили о большом количестве физической боли в последние сутки. Большинство вышеозначенных государств располагается на африканском континенте, к югу от Сахары.

Второе место в антирейтинге отвели Ираку. О несчастье заявили примерно 59 процентов опрошенных. В списке - Египет, Иран, Южный Судан.

Самым счастливом регионом стала Латинская Америка. Жители Парагвая, Колумбии и Эквадора испытывают меньше всего дискомфорта в повседневной жизни.

России отвели место в группе, где население испытывает минимум отрицательных эмоций. С соответствующим заявлением выступили 20 процентов опрошенных россиян.