О людях

Станислав Сикорский
12 Сентября, 2018 12:49

Социологи назвали самые несчастные и счастливые страны

Несчастный человек.
Источник: news.ykt.ru
#рейтинг

#счастье

#страны
За рубежом, 12 Сентября - DIXINEWS.

В мировом сообществе растёт доля землян, обременённых стрессом и беспокойством.

Представители института Gallup организовали социологическое исследование и опросили жителей 147 мировых стран. Они зафиксировали минимальный за десятилетие уровень счастья в 2017 году.

Опрос провели среди 147 тысяч человек. Ведомство проводит их в ежегодном порядке с 2006 года. 2017-й год продемонстрировал худшие показатели. Респондентам задают вопрос об эмоциях, испытанных в последние сутки.

Титул самой несчастной страны получила Центральноафриканская республика. Местные вооружённые конфликты побудили тысячи людей покинуть дом.

ЦАР отнесли в группу 11 государств, жители которой в опросе заявили о большом количестве физической боли в последние сутки. Большинство вышеозначенных государств располагается на африканском континенте, к югу от Сахары.

Второе место в антирейтинге отвели Ираку. О несчастье заявили примерно 59 процентов опрошенных. В списке - Египет, Иран, Южный Судан.

Самым счастливом регионом стала Латинская Америка. Жители Парагвая, Колумбии и Эквадора испытывают меньше всего дискомфорта в повседневной жизни.

России отвели место в группе, где население испытывает минимум отрицательных эмоций. С соответствующим заявлением выступили 20 процентов опрошенных россиян.

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