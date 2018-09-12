Россия и Япония решили помириться

Мирного договора между странами нет со времён окончания Второй мировой войны.

В ходе Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Японии заключить мирный договор до конца текущего года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также является участником форума и 10 сентября встречался с Путиным во Владивостоке в рамках российско-японских переговоров.

- Семьдесят лет мы ведём переговоры. Синдзо сказал – давайте поменяем подходы. Давайте, - сказал Путин.

Как пишут РИА «Новости», президент России не уточнил параметры соглашения, лишь добавив, что каких-то предварительных условий нет. При этом сам премьер Японии назвал отсутствие мирного договора между двумя странами «ненормальной ситуацией».

Мирный договор между Японией и тогда ещё СССР не был заключён после окончания Второй мировой войны, однако страны заключили ряд соглашений о двусторонних отношениях.