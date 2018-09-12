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Константин Большаков
12 Сентября, 2018 12:59
Россия и Япония решили помириться
Владимир Путин и Синдзо Абэ.
Источник: kremlin.ru
Владивосток, 12 Сентября - DIXINEWS.
Мирного договора между странами нет со времён окончания Второй мировой войны.
В ходе Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Японии заключить мирный договор до конца текущего года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также является участником форума и 10 сентября встречался с Путиным во Владивостоке в рамках российско-японских переговоров.
- Семьдесят лет мы ведём переговоры. Синдзо сказал – давайте поменяем подходы. Давайте, - сказал Путин.
Как пишут РИА «Новости», президент России не уточнил параметры соглашения, лишь добавив, что каких-то предварительных условий нет. При этом сам премьер Японии назвал отсутствие мирного договора между двумя странами «ненормальной ситуацией».
Мирный договор между Японией и тогда ещё СССР не был заключён после окончания Второй мировой войны, однако страны заключили ряд соглашений о двусторонних отношениях.
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