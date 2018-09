НИТУ "МИСиС" и CERN открыли набор на уникальный курс для физиков и инженеров

НИТУ "МИСиС" вместе с Европейской организацией по ядерным исследования (CERN) и международными центрами образования INFN, University "Federico II" of Naples, University of Zurich, Imperial College of London начинают совместную программу.

Образовательный курс ставит целью подготовить молодых специалистов в физико-инженерной отрасли для работы с перспективными технологиями и к поиску новых физических эффектов в экспериментах CERN.

Благодаря новым технологиям у человечества есть возможность изучить фундаментальные физические явления. Это наоборот, в свою очередь, приводит к открытию новых технологий и методик.

Такая глобальная площадка, как CERN служит связывающей платформой для международных учёных коллективов. Именно они проявляют себя в разработке новых детекторных технологий.

Программа доступна студентам физикам и инженерам старших курсов. Её характер - дисциплинарный. Проект стоит на точке соприкосновения физики высоких энергий, материаловедения и наук о больших данных.

По словам лидера програмы Андрея Голутвина, инициатива обладает высокой перспективой.

"Участие в программе позволит не только получить уникальные знания и навыки от ведущих мировых ученых, но и даст возможность стать членом активной международной команды исследователей, работающих над захватывающими проблемами Вселенной в CERN и в других исследовательских центрах. Мы надеемся, что успешные выпускники программы продолжат работу над проектами CERN, в частности, в экспериментах LHCb и SHiP", - подчеркнул он.

Первый из этапов проекта провели весной 2018 года. Проведение второго запланировано с конца сентября 2018 по апрель 2019 годов.

Студенты будут посещать семинар в НИТУ один раз в неделю. Его длительность составит 80 минут. Темой мероприятия послужит разрешение задач по лекции одного из модулей. Всего разделов четыре: основы физики частиц, взаимодействие частиц и излучения с веществом, физика и техника детекторов частиц, методы анализа данных.

Вести лекции специалисты - профессора CERN и вузов-партнёров - будут целиком на английском языке, без сопроводительного перевода. Также на английском языке все материалы курса.

По окончанию программы весной 2019 года пройдёт письменный экзамен. Прошедшие его студенты получат дипломы о дополнительном образовании. Документы подпишет ректор НИТУ "МИСиС" и высшее руководство CERN.

Для бесплатного обучения необходима предварительная регистрация. Подать заявку можно до 24 сентября.

Стоит отметить, НИТУ "МИСиС" ведёт историю от Московской горной академии, которую образовали в 1918 году. Учреждение динамично развивается в качестве научно-образовательного центра. Университет внесли в рейтинги THE, QS и ARWU. Он стоит на 30-й позиции в мире в рамках направления "Инжиниринг - Горное дело".