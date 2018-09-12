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Константин Большаков
12 Сентября, 2018 10:34
Путин заявил, что «отравители» Скрипалей найдены
Владимир Путин во Владивостоке.
Источник: kremlin.ru
Владивосток, 12 Сентября - DIXINEWS.
Власти уже изучили данных персонажей.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых полиция Великобритании подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Такое неожиданное заявление глава государства сделал в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, пишет ТАСС.
По словам президента, Петров и Боширов – обычные гражданские люди.
- Мы их нашли, ничего там особенного и криминального нет, - заверил Владимир Путин.
При этом глава государства обратился к Петрову и Боширову с предложением появиться в российских СМИ и самим рассказать о себе, чтобы опровергнуть версию Лондона о причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ и его дочь.
Напомним, Скрипалей отравили 4 марта в Солсбери. 5 сентября в полиции Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми по этому делу.
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