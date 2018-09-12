«Почта России» будет проводить медосмотры

Почтовый оператор намерен оказывать социальные услуги.

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что предприятие намерено оказывать социальные услуги. Как пишут «Известия», почтальоны начнут проводить «первичную медицинскую диагностику состояния здоровья», чтобы затем передавать эти сведения в больницы. Таким образом, сотрудники почты одновременно будут выполнять функции социальных работников.

По словам Подгузова, подобные услуги будут востребованы населением, особенно в сельской местности. Кроме того, глава «Почты России» уверен, что это поможет повысить качество жизни населения.

Пилотирование подобного рода проектов уже стартовало в ряде регионов, к примеру, в Новгородской области.