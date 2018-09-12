Финансы

Константин Большаков
12 Сентября, 2018 08:26

Глазьев назвал виновника падения курса рубля

Сергей Глазьев.
Источник: Nstarikov.ru
#Глазьев

#Центробанк

#рубль
Владивосток, 12 Сентября - DIXINEWS.

Финансовому регулятору напомнили о его конституционных обязанностях.

Помощник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что главный фактор падения курса рубля – «неисполнение Центробанком своих конституционных обязанностей». Соответствующее заявление чиновник сделал в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Глазьев заявил, что ЦБ отдал курсообразование «на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль» и получают гигантские сверхприбыли на дестабилизации ситуации в экономике. И всё это при попустительстве «денежных властей», пишет РБК.

- Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний, - уверен Сергей Глазьев.

Напомним, 10 сентября курс доллара превысил 70 рублей, курс евро - более 81 рубля.

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