Глазьев назвал виновника падения курса рубля

Финансовому регулятору напомнили о его конституционных обязанностях.

Помощник президента РФ Сергей Глазьев заявил, что главный фактор падения курса рубля – «неисполнение Центробанком своих конституционных обязанностей». Соответствующее заявление чиновник сделал в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Глазьев заявил, что ЦБ отдал курсообразование «на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль» и получают гигантские сверхприбыли на дестабилизации ситуации в экономике. И всё это при попустительстве «денежных властей», пишет РБК.

- Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний, - уверен Сергей Глазьев.

Напомним, 10 сентября курс доллара превысил 70 рублей, курс евро - более 81 рубля.