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Константин Большаков
12 Сентября, 2018 07:59
Помощник Путина ответил на вопрос о деле Скрипалей
Юрий Ушаков.
Источник: Kremlin.ru
Москва, 12 Сентября - DIXINEWS.
Британские власти давно заявляют о вине российской стороны.
Помощника президента РФ Юрия Ушакова заявил, что ничего не знает о версии по делу Скрипалей, согласно которой имена отравителей раскрыл завербованный российский дипломат, пишут РИА «Новости».
- Я ничего не слышал об этом, - заметил господин Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
9 сентября британское издание «Daily Express» написало, что подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей неких Александра Петрова и Руслана Боширова (Лондон называет их сотрудниками ГРУ) раскрыл, якобы, агент российских спецслужб, который официально работал в посольстве РФ в Риме.
Напомним, 5 сентября полиция Великобритании заявила, что Петров и Боширов являются подозреваемыми по делу Скрипалей. Отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери произошло 4 марта 2018 года.
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