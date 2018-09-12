Помощник Путина ответил на вопрос о деле Скрипалей

Британские власти давно заявляют о вине российской стороны.

Помощника президента РФ Юрия Ушакова заявил, что ничего не знает о версии по делу Скрипалей, согласно которой имена отравителей раскрыл завербованный российский дипломат, пишут РИА «Новости».

- Я ничего не слышал об этом, - заметил господин Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

9 сентября британское издание «Daily Express» написало, что подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей неких Александра Петрова и Руслана Боширова (Лондон называет их сотрудниками ГРУ) раскрыл, якобы, агент российских спецслужб, который официально работал в посольстве РФ в Риме.

Напомним, 5 сентября полиция Великобритании заявила, что Петров и Боширов являются подозреваемыми по делу Скрипалей. Отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери произошло 4 марта 2018 года.