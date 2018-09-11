На трассе М-7 во Владимирской области построят разворотную петлю

Работы ведутся в рамках капитального ремонта дороги.

Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа считается основной трассой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. В настоящее время здесь идут активные ремонтные и строительные работы, сообщают в Главгосэкспертизе России.

В рамках реализации текущего проекта на отрезке между 270 км и 271 км дороги в Вязниковском районе Владимирской области обустраивается разворотная петля. Устройство петли позволит не только увеличить пропускную способность дороги, но и обеспечить безопасность дорожного движения: зачастую ДТП происходили на этом участке из-за столкновения движущихся машин с теми, кто остановился для осуществления левого поворота.

По итогам работ на участке с устраиваемой транспортной развязкой в одном уровне на раздельном земляном полотне будут обустроены по две полосы движения в каждом направлении, переходно - скоростные полосы и разворотные съезды. На транспортной развязке будет устроено наружное электроосвещение.

Протяженность участка капитального ремонта составляет один километр. По завершению работ она возрастет до 1,182 км.