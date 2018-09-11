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Константин Большаков
11 Сентября, 2018 19:43
«Народный губернатор» Губарев возвращается в ДНР
Павел Губарев.
Источник: Sharij.net
Донецк, 11 Сентября - DIXINEWS.
После смерти Захарченко он решил участвовать в выборах главы региона.
Бывший участник ополчения Донецкой народной республики Павел Губарев, прозванный «народным губернатором», заявил о возвращении на Донбасс. Как написал Губарев в своём телеграм-канале, он намеревается принять участие в выборах главы ДНР.
Политик отметил, что будет баллотироваться «со своей программой и со своей командой». При этом его мечта – «воссоединение с Россией» и мирное будущее. Губарев заявил, что знает, как сделать эти мечты реальностью.
- Так уж вышло, что у меня такая работа – воплощать мечты, - резюмировал «народный губернатор».
Напомним, сейчас врио главы ДНР является Денис Пушилин. Прошлого руководителя республики Александра Захарченко убили в результате покушения 31 августа.
Выборы главы Донецкой народной республики назначены на 11 ноября.
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