Культура

Станислав Сикорский
11 Сентября, 2018 16:27

Премия "Ясная Поляна" озвучила шорт-лист авторов

Премия "Ясная Поляна".
Источник: russia-now.com
#премия

#литература

#конкурс
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.

Организаторы литературной премии "Ясная Поляна" огласили короткий список претендентов.

Соответствующую информацию обнародовали на пресс-конференции. По словам председателя жюри, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, судьи проделали тяжёлую работу.

"Сегодня мы объявим короткий список номинации "Современная русская проза" премии "Ясная Поляна". Это было нечто тяжелое - 43 автора были в длинном списке… В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги", - подчеркнул он.

В шорт-листе "Ясной Поляны" сейчас - роман Марии Степановой "Памяти памяти", "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского.

Как отметил член жюри Павел Басинский, список был неоднородным. Тем не менее, судьи смогли уловить главенствующую в литературе тему - семейную сагу.

В 2018 году объём призового фонда "Ясной Поляны" составил 6,2 миллиона рублей. В распоряжении лауреата номинации "Современная русская проза" окажутся три миллиона рублей. Авторы шорт-листа разделят между собой один миллион.

Премию учредили в 2003 году. Инициатором выступили представители музея-усадьбы Льва Толстого.

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