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Станислав Сикорский
11 Сентября, 2018 16:27
Премия "Ясная Поляна" озвучила шорт-лист авторов
Премия "Ясная Поляна".
Источник: russia-now.com
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.
Организаторы литературной премии "Ясная Поляна" огласили короткий список претендентов.
Соответствующую информацию обнародовали на пресс-конференции. По словам председателя жюри, советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, судьи проделали тяжёлую работу.
"Сегодня мы объявим короткий список номинации "Современная русская проза" премии "Ясная Поляна". Это было нечто тяжелое - 43 автора были в длинном списке… В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги", - подчеркнул он.
В шорт-листе "Ясной Поляны" сейчас - роман Марии Степановой "Памяти памяти", "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского.
Как отметил член жюри Павел Басинский, список был неоднородным. Тем не менее, судьи смогли уловить главенствующую в литературе тему - семейную сагу.
В 2018 году объём призового фонда "Ясной Поляны" составил 6,2 миллиона рублей. В распоряжении лауреата номинации "Современная русская проза" окажутся три миллиона рублей. Авторы шорт-листа разделят между собой один миллион.
Премию учредили в 2003 году. Инициатором выступили представители музея-усадьбы Льва Толстого.
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