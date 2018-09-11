Эксперты озвучили, сколько денег россияне теряют из-за кибермошенников

Эксперты подсчитали число денежных средств, которые россияне ежегодно теряют из-за кибермошенников.

Об этом стало известно из заявления руководителя компании Group-IB по развитию продуктов Secure Bank и Secure Portal Павла Крылова. Его цитирует "РИА Новости".

По словам специалиста, современные системы защиты не всегда могут уберечь личные данные пользователей, включая пароли, от злоумышленников.

"В среднем у человека воруют в районе пяти тысяч рублей в год, у юридических лиц такой "средний чек" - сотни тысяч в год", - сообщил Крылов.

Множество клиентов не обладают достаточной осведомлённостью в информационной безопасности.

В Центробанке РФ озвучили, что к июлю 2018 года доля людей, пользующихся интернет-банкингом или мобильным банкингом возросла с 31,5 процента в 2017 году до 45,1 процента. Также зафиксировано увеличение атак на объекты банковской инфраструктуры.

Компания Group-IB разрабатывает методики по защите от кибератак. Представительство её располагается в Москве.