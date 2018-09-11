В России перестанут отключать горячую воду на две недели летом

На территории Российской Федерации могут перестать отключать горячую воду в летний период на длительный срок.

Об этом стало известно из заявления заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса. Издание "Коммерсантъ" взяло интервью у чиновника.

По его словам, горячую воду с 2019 года могут начать отключать лишь на три дня. Ряд изменений будет прописан в законодательстве.

"Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды", - подчеркунл Чибис.

Напомним, что практику отключения горячей воды на 14 дней летом начали в Советском Союзе. В этот период идёт ремонт на центральных системах теплоснабжения.

Обязательные меры уже давно стали регулярным поводом шуток и одновременно недовольства. Тем не менее, отключение горячей воды - важный этап в подготовке комплексов теплоснабжения к отопительному сезону.