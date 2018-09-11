В России серьёзно ужесточили штрафы для авиадебоширов

В Российской Федерации ужесточат штрафные санкции в отношении авиадебоширов и за нарушения правил по допуску к полётам воздушных судов и пилотированию в пьяном виде.

Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение парламента федеральное правительство. Документ прошёл первое чтение в Госдуме.

Так, нарушители порядка допуска к полету, создавшие угрозу жизни или здоровью граждан, будут обязаны уплатить штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Их могут лишить прав на управление воздушными судами на период от трёх месяцев до полугода. Должностные лица будут карать штрафами от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические - от 300 до 500 тысяч.

Сейчас штрафы достигают лишь 80 тысяч рублей. Управление самолётом в пьяном виде обернётся пилоту лишением соответствующих прав на сроки до трёх лет.

Власти зафиксировали динамику на повышение случаев авиадебоширства. Эти случаи угрожают безопасности пассажиров и экипажа

"Так, только по статистике ПАО "Аэрофлот" с 2006 по 2016 год указанной авиакомпанией зарегистрировано 3090 пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна, в том числе совершивших грубые нарушения вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников", - гласит пояснительная записка к законопроекту.