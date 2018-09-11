Политика

Константин Большаков
11 Сентября, 2018 15:07

В Кремле похвалили главу Росгвардии за вызов на дуэль Навального

Владимир Путин и Виктор Золотов.
Источник: News.pn
#Золотов

#Навальный

#Кремль
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.

С заявлениями Навального можно бороться любыми способами, считают власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль.

Как заверил представитель Кремля, данное решение Золотова не согласовывалось с администрацией президента. При этом Песков подчеркнул, что слова главы Росгвардии не расценивают как физическую угрозу.

Песков поддержал стремление Золотова устроить дуэль с Навальным, так как бороться с «бессовестной клеветой» «можно любыми способами».

- Лучше такую клевету пресекать на корню, - приводят РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

Напомним, видеообращение директора Росгвардии к Алексею Навальному появилось сегодня на канале ведомства в YouTube. В нём Золотов ответил на обвинения Навального и Фонда по борьбе с коррупцией о закупке Росгвардией продуктов по завышенным ценам и предложил выйти «на ринг, татами, куда угодно».

Сам опальный оппозиционер в настоящий момент находится под административным арестом.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Глава Росгвардии пообещал избить Алексея Навального
В Кремле развели руками по поводу подозреваемых в деле Скрипалей
Западные страны поддержали обвинения Лондона в адрес РФ по делу Скрипалей
Читайте в рубрике:
Ким Чен Ын попросил у России помощи
Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным
Россия согласилась поддерживать ДНР

Посольство России продолжит посещать Бутину
Восточный экономический форум установил новый рекорд
Железную дорогу к Дамасской международной ярмарке восстановили в Сирии
В Иркутской области обвалилась часть школы
ВИДЕО
О главном
Боевики напали на российскую военную базу в Сирии
Военные рассказали подробности произошедшего.
Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным
Глава государства сегодня работает на Дальнем Востоке.
Названо неожиданное преимущество Су-35
Боевую машину опасаются даже американцы.
Меркель одобрила действия российских войск в Сирии
Она считает, что бороться с боевиками необходимо.
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Он протестовал против повышения пенсионного возраста.
Пожарные, тушившие «Зимнюю вишню», мешают следствию
Правоохранители подозревают спасателей в сговоре.
Стало известно, кто сменил Захарченко на посту главы ДНР
Это политик, уже знакомый жителям Донецка.
В Кремле рассказали о встрече Путина и Порошенко
Стало известно, может ли состояться двусторонний саммит на фоне событий в Донецке.
Россия согласилась поддерживать ДНР
После убийства прежнего главы в республике сменилось руководство.
Жириновский избил москвича на митинге
Политик не смог вытерпеть оскорблений в свой адрес.
От Дмитрия Медведева ушла пресс-секретарь
Она даже нашла уже новое место работы.
Работу мигрантов отдадут россиянам
В строительстве предлагается ввести квоты на иностранцев.
Российских депутатов оставят без больших пенсий
Они сами решили отказаться от доплат.
Минприроды создало доклад о катастрофических изменениях климата в России
Специалисты Министерства природы подготовили доклад относительно изменений климата на территории Российской Федерации.
Дыра на корабле «Союз» была сделана намеренно
Случайно нанести такое повреждение было бы затруднительно.
Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным
Лидеры встречались в начале месяца.
Турция решила сдержать наступление РФ и Сирии в Идлибе
Туда уже стянуты дополнительные силы.
В Крыму раскрыли причину химического выброса на заводе
Ситуация в Крыму после выброса химических веществ на заводе "Крымский Титан" пошла на спад.
Россию отказались восстанавливать в Международном союзе биатлонистов
В Международном союзе биатлонистов IBU проголосовали против восстановления прав на полноценное членство Союза биатлонистов России.
В ЦАГИ испытали крыло перспективного лайнера МС-21
В подмосковном Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского испытали крыло перспективного лайнера МС-21-300.
В Американской киноакадемии объяснили отмену номинации "Оскар"
Дополнительную номинацию по достижениям в популярном кинематографе не будут учитывать в отборе кандидатов на премию "Оскар" в 2019 году.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премия "Ясная Поляна" озвучила шорт-лист авторов
Уфа, 11 Сентября, 16:10.
Назван размер взятки, за которую задержали районного прокурора в Уфе
Москва, 11 Сентября, 16:07.
Эксперты озвучили, сколько денег россияне теряют из-за кибермошенников
Москва, 11 Сентября, 15:38.
В России перестанут отключать горячую воду на две недели летом
Воронеж, 11 Сентября, 15:22.
Главный промышленник Воронежа не побежал и был уволен
Москва, 11 Сентября, 15:08.
В России серьёзно ужесточили штрафы для авиадебоширов
Москва, 11 Сентября, 15:07.
В Кремле похвалили главу Росгвардии за вызов на дуэль Навального
Санкт-Петербург, 11 Сентября, 14:46.
Питерские депутаты побросали работу ради Крёстного хода
Ростов-на-Дону , 11 Сентября, 14:26.
Полиция отчиталась о порядке во время матча России и Чехии
Москва, 11 Сентября, 13:49.
Россиян призвали избавляться от доллара
Лос-Анджелес, 11 Сентября, 13:25.
Сталлоне прокомментировал съёмки нового фильма о Джоне Рэмбо
Москва, 11 Сентября, 13:25.
Третьяковская галерея представляет уникальную выставку
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия