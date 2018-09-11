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Константин Большаков
11 Сентября, 2018 15:07
В Кремле похвалили главу Росгвардии за вызов на дуэль Навального
Владимир Путин и Виктор Золотов.
Источник: News.pn
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.
С заявлениями Навального можно бороться любыми способами, считают власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль.
Как заверил представитель Кремля, данное решение Золотова не согласовывалось с администрацией президента. При этом Песков подчеркнул, что слова главы Росгвардии не расценивают как физическую угрозу.
Песков поддержал стремление Золотова устроить дуэль с Навальным, так как бороться с «бессовестной клеветой» «можно любыми способами».
- Лучше такую клевету пресекать на корню, - приводят РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.
Напомним, видеообращение директора Росгвардии к Алексею Навальному появилось сегодня на канале ведомства в YouTube. В нём Золотов ответил на обвинения Навального и Фонда по борьбе с коррупцией о закупке Росгвардией продуктов по завышенным ценам и предложил выйти «на ринг, татами, куда угодно».
Сам опальный оппозиционер в настоящий момент находится под административным арестом.
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