В Кремле похвалили главу Росгвардии за вызов на дуэль Навального

С заявлениями Навального можно бороться любыми способами, считают власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором силовик вызвал оппозиционера на дуэль.

Как заверил представитель Кремля, данное решение Золотова не согласовывалось с администрацией президента. При этом Песков подчеркнул, что слова главы Росгвардии не расценивают как физическую угрозу.

Песков поддержал стремление Золотова устроить дуэль с Навальным, так как бороться с «бессовестной клеветой» «можно любыми способами».

- Лучше такую клевету пресекать на корню, - приводят РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

Напомним, видеообращение директора Росгвардии к Алексею Навальному появилось сегодня на канале ведомства в YouTube. В нём Золотов ответил на обвинения Навального и Фонда по борьбе с коррупцией о закупке Росгвардией продуктов по завышенным ценам и предложил выйти «на ринг, татами, куда угодно».

Сам опальный оппозиционер в настоящий момент находится под административным арестом.