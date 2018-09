Сталлоне прокомментировал съёмки нового фильма о Джоне Рэмбо

Голливудские деятели кино приступают к созданию очередной ленты в рамках франшизы об американском солдате Джоне Рэмбо.

Об этом стало известно из заявления исполнителя главной роли Сильвестра Сталлоне. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram.

"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", - сообщил актёр, снабдив публикацию фразой Рэмбо "Ничто не закончено!" ("Nothing is over!").

Стоит напомнить, предстоящий фильм станет пятым в серии. Первый - "Рэмбо: Первая кровь" - вышел в 1982 году. При бюджете в 15 миллионов долларов режиссёру Теду Котчеффу удалось создать ленту, ставшую хитом. Картина собрала 125,5 миллиона долларов.

Для Сталлоне первый фильм о ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо стал визитной карточкой наряду с "Рокки".