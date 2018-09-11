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Станислав Сикорский
11 Сентября, 2018 13:25
Сталлоне прокомментировал съёмки нового фильма о Джоне Рэмбо
Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне.
Источник: tass.ru
Лос-Анджелес, 11 Сентября - DIXINEWS.
Голливудские деятели кино приступают к созданию очередной ленты в рамках франшизы об американском солдате Джоне Рэмбо.
Об этом стало известно из заявления исполнителя главной роли Сильвестра Сталлоне. Он опубликовал соответствующий пост в Instagram.
"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", - сообщил актёр, снабдив публикацию фразой Рэмбо "Ничто не закончено!" ("Nothing is over!").
Стоит напомнить, предстоящий фильм станет пятым в серии. Первый - "Рэмбо: Первая кровь" - вышел в 1982 году. При бюджете в 15 миллионов долларов режиссёру Теду Котчеффу удалось создать ленту, ставшую хитом. Картина собрала 125,5 миллиона долларов.
Для Сталлоне первый фильм о ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо стал визитной карточкой наряду с "Рокки".
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