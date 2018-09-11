Финансы

Константин Большаков
11 Сентября, 2018 13:49

Россиян призвали избавляться от доллара

Максим Орешкин.
Источник: Federalnewsradio.com
#Орешкин

#доллар

#рубль
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.

Скоро рубль окрепнет, заявили власти.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что наступило время продавать доллары и покупать рубли. Такое мнение он озвучил в ходе Восточного экономического форума в интервью Business FM.

Как считает господин Орешкин, в среднесрочной перспективе за 1 доллар будут давать 63-64 рубля, то есть курс стабилизируется. При этом в понедельник, 10 сентября, курс доллара превысил 70 рублей.

Глава Минэкономразвития сказал, что «покупать нужно тогда, когда боишься», хоть сейчас и нервозная обстановка вокруг российской валюты. Однако вскоре ситуация достигнет своего пика и начнётся быстрое движение назад, уверен министр.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин остался недоволен министром экономического развития Максимом Орешкиным, который прибыл на заседание Госсовета во Владивосток.

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