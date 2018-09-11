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Станислав Сикорский
11 Сентября, 2018 13:08
УЕФА анонсировала новый клубный турнир
Футбольное поле.
Источник: tass.ru
За рубежом, 11 Сентября - DIXINEWS.
В Союзе Европейских футбольных ассоциаций запланировали сформировать третий клубный турнир для Старого Света.
Об этом стало известно из заявления вице-главы комитета УЕФА по клубным соревнованиям Андреа Аньелли. Его цитирует "Би-би-си".
Турнир будет проходить наряду с прежними - Лигой чемпионов и Лигой Европы. Впервые трофей разыграют в рамках сезоне-2021/22.
По словам Аньелли, число клубов-участников еврокубков вырастет до 96. При этом неизвестно ничего о сроках состязания и принципов его организации.
"Нужно детально изучить существующий календарь международных матчей, прежде чем представлять новый вариант на период после 2024 года", - сообщил вице-председатель комитета УЕФА.
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