Общество

Станислав Сикорский
11 Сентября, 2018 11:59

В тюрьмах РФ появятся отдельные блоки для осуждённых по экономическим статьям

Колония.
Источник: pnp.ru
#ФСИН

#тюрьма

#заключенные
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний предполагает создать комплекс специальных отсеков, блоков для осуждённых по преступлениям экономического характера.

Об этом стало известно из заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его цитирует издание "РИА Новости".

Чиновник сделал запрос ФСИН относительно выделения отдельных блоков в тюрьмах.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям.

"Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно. По мнению ФСИН - большие инвестиции", - подчеркнул Титов.

Однако он отметил, что ведомство одобрило инициативу и начнёт работу над формированием раздельного проживания в тюрьмах осуждённых по разным статьям граждан.

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