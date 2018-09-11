В тюрьмах РФ появятся отдельные блоки для осуждённых по экономическим статьям

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний предполагает создать комплекс специальных отсеков, блоков для осуждённых по преступлениям экономического характера.

Об этом стало известно из заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его цитирует издание "РИА Новости".

Чиновник сделал запрос ФСИН относительно выделения отдельных блоков в тюрьмах.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям.

"Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно. По мнению ФСИН - большие инвестиции", - подчеркнул Титов.

Однако он отметил, что ведомство одобрило инициативу и начнёт работу над формированием раздельного проживания в тюрьмах осуждённых по разным статьям граждан.