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Константин Большаков
11 Сентября, 2018 13:01
Глава Росгвардии пообещал избить Алексея Навального
Виктор Золотов.
Источник: Zona.media
Москва, 11 Сентября - DIXINEWS.
Ранее ФБК заподозрил ведомство в покупке продуктов по завышенным ценам.
Пресс-служба Росгвардии распространила видеообращение главы ведомства генерала армии Виктора Золотова, который вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль. Как заявил Золотов, он не мог выступить раньше, так как находился в командировке.
Глава Росгвардии в ролике обвиняет Навального в клевете и вызывает того на поединок, обещая сделать из политика «отбивную», передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Как заявил Золотов, среди офицеров не принято прощать подобные вещи и поэтому он предлагает выйти «на поединок, на ринг, на татами, куда угодно».
- Обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную, - сказал Золотов.
При этом руководитель Росгвардии подчеркнул, что вообще бы не обратил внимание на «человека с улицы», если бы тот не обладал президентскими амбициями. В случае, если Навальный откажется от дуэли, Золотов пообещал, что к оппозиционеру «прилипнет студенистое желеобразное пятно слизняка».
- Не будите лиха, господин Навальный, - резюмировал Виктор Золотов.
Сам Навальный сейчас находится под административным арестом. Ранее ФБК выпустил расследование, в котором заподозрил Росгвардию в приобретении продуктов по завышенным ценам.
Отметим, что обращение было выложено на канале Росгвардии в YouTube. На момент написания заметки видео собрало почти 16 тысяч просмотров, 643 лайка и более 5,6 тысяч дизлайков.
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