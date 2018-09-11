В российских аэропортах разрешат курить

Одно из федеральных министерств дало добро предложению.

Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что в ведомстве поддерживают предложение о создании в «чистых зонах» аэропортов комнат для курения. Об этом сказано в ответе чиновника депутату Государственной думы Сергею Боярскому, который является автором поправок в законопроект об охране россиян от табачного дыма.

С содержанием письма ознакомился ТАСС. Замминистра указывает на то, что запрет на курение не мешает пассажирам нарушать его из-за отсутствия специальных зон, в результате положение некурящих людей ухудшается – они вынуждены нюхать табачный дым, ожидая рейс.

По мнению Алафинова, курительные комнаты являются важной дополнительной услугой, которая есть в большинстве международных аэропортов, и российские аэропорты оказываются в невыгодном конкурентном положении, не предоставляя такую услугу.

В Госдуме пока поправки о создании «курилок» не рассмотрели. Это должны сделать члены комитета по охране здоровья, сейчас Боярский ожидает их решение, чтобы законопроект смог пройти первое чтение.