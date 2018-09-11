В Минобороны объяснили цель учений, в которых участвуют 300 тысяч военных

Подобных манёвров наши войска не проводили почти 40 лет.

В пресс-службе министерства обороны РФ объявили о начале крупнейших за 37 лет военных учений «Восток-2018». Манёвры, в которых примут участие 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, более тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников, до 80 кораблей и судов обеспечения, подразделения из Китая и Монголии, пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке. Руководить ими будет лично министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Учения пройдут в два этапа, пояснили в Минобороны. На первом будет произведено развёртывание войска на Дальнем Востоке и наращивание сил ВМФ в регионе, а в ходе второго этапа будет отработано управление межвидовыми группировками войск с обороной и наступлением.

- Основными целями маневров являются - проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-морского флота, получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками в ходе подготовки и ведения военных действий, - пояснили в оборонном ведомстве.

Отметим, что учения подобного масштаба последний раз проводились ещё в Советском Союзе в 1981 году у западных границ СССР.