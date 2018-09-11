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Константин Большаков
11 Сентября, 2018 08:33
Турция решила сдержать наступление РФ и Сирии в Идлибе
Турецкие танки в Сирии.
Источник: Defence.ru
Дамаск, 11 Сентября - DIXINEWS.
Туда уже стянуты дополнительные силы.
Агентство Bloomberg сообщило, что Турция наращивает силы на границе с Сирией из-за наступления правительственных войск Башара Асада и российских военных на провинцию Идлиб, которая остаётся последним оплотом боевиков. По сведениям издания, турецкая армия стягивает танки и спецназ.
Так Анкара хочет предотвратить возможный поток беженцев в свою страну из-за активных действий в Идлибе и укрепить границы, чтобы сдержать силы Асада и его союзников. Как отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, «российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты».
Напомним, ВКС РФ в сентябре начали крупнейшую бомбардировку позиций террористов в Идлибе.
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