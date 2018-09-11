Турция решила сдержать наступление РФ и Сирии в Идлибе

Туда уже стянуты дополнительные силы.

Агентство Bloomberg сообщило, что Турция наращивает силы на границе с Сирией из-за наступления правительственных войск Башара Асада и российских военных на провинцию Идлиб, которая остаётся последним оплотом боевиков. По сведениям издания, турецкая армия стягивает танки и спецназ.

Так Анкара хочет предотвратить возможный поток беженцев в свою страну из-за активных действий в Идлибе и укрепить границы, чтобы сдержать силы Асада и его союзников. Как отметил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, «российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты».

Напомним, ВКС РФ в сентябре начали крупнейшую бомбардировку позиций террористов в Идлибе.