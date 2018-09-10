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Виктория Грей
10 Сентября, 2018 21:30
С хоккейным счётом сборная России разгромила сборную Чехии
Сборная России после очередного гола.
Источник: matchtv.ru
Ростов-на-Дону , 10 Сентября - DIXINEWS.
Товарищеский матч прошёл 10 сентября в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 5:1.
Спустя первые 30 минут игры российская сборная уже лидировала со счётом 3:0. Мячи забили Алексей Ионов (8-я и 29-я минуты (пенальти), Антон Заболотный (24 минута). После перерыва на 74-ой минуте единственный мяч в ворота Лунёва забивает Томаш Соучек. А спустя пять минут чехам залетает четвертый мяч от Александра Ерохина (79 минута) и завершает встречу гол Дмитрия Полоза на 83 минуте.
Стоит отметить, что Заболотный и Ерохин впервые забили в составе национальной команды. А также дебютировали Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин.
В составе сборной России из-за небольших травм, которые были получены в матче против турецкой сборной 7 сентября, который также завершился победой россиян (2:1), не вышли на поле нападающий Артём Дзюба и защитник Фёдор Кудряшов.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.
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