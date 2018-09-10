С хоккейным счётом сборная России разгромила сборную Чехии

Товарищеский матч прошёл 10 сентября в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 5:1.

Спустя первые 30 минут игры российская сборная уже лидировала со счётом 3:0. Мячи забили Алексей Ионов (8-я и 29-я минуты (пенальти), Антон Заболотный (24 минута). После перерыва на 74-ой минуте единственный мяч в ворота Лунёва забивает Томаш Соучек. А спустя пять минут чехам залетает четвертый мяч от Александра Ерохина (79 минута) и завершает встречу гол Дмитрия Полоза на 83 минуте.

Стоит отметить, что Заболотный и Ерохин впервые забили в составе национальной команды. А также дебютировали Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин.

В составе сборной России из-за небольших травм, которые были получены в матче против турецкой сборной 7 сентября, который также завершился победой россиян (2:1), не вышли на поле нападающий Артём Дзюба и защитник Фёдор Кудряшов.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.