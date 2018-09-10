|
Константин Большаков
10 Сентября, 2018 21:09
В Кремле развели руками по поводу подозреваемых в деле Скрипалей
Дмитрий Песков.
Источник: Jpgazeta.ru
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.
Российские власти пока не располагают сведениями о людях, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о личностях, которых Великобритания представила как подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как пишет ТАСС, Песков заверил, что если какие-либо сведения появятся, они будут «у этих соответствующих органов».
Как подчеркнул представитель Кремля, Москва могла бы помочь в расследовании дела Скрипалей, если бы Лондон согласился на сотрудничество, однако британские власти отвергают данную возможность.
Напомним, на прошлой неделе британская полиция опубликовала фотографии якобы двух сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Их в Великобритании назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия