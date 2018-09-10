В Кремле развели руками по поводу подозреваемых в деле Скрипалей

Российские власти пока не располагают сведениями о людях, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о личностях, которых Великобритания представила как подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как пишет ТАСС, Песков заверил, что если какие-либо сведения появятся, они будут «у этих соответствующих органов».

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва могла бы помочь в расследовании дела Скрипалей, если бы Лондон согласился на сотрудничество, однако британские власти отвергают данную возможность.

Напомним, на прошлой неделе британская полиция опубликовала фотографии якобы двух сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Их в Великобритании назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей.