Политика

Константин Большаков
10 Сентября, 2018 21:09

В Кремле развели руками по поводу подозреваемых в деле Скрипалей

Дмитрий Песков.
Источник: Jpgazeta.ru
#Кремль

#Песков

#Скрипаль
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.

Российские власти пока не располагают сведениями о людях, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о личностях, которых Великобритания представила как подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Как пишет ТАСС, Песков заверил, что если какие-либо сведения появятся, они будут «у этих соответствующих органов».

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва могла бы помочь в расследовании дела Скрипалей, если бы Лондон согласился на сотрудничество, однако британские власти отвергают данную возможность.

Напомним, на прошлой неделе британская полиция опубликовала фотографии якобы двух сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Их в Великобритании назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей.

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