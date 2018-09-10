Экология

Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 17:12

В суде утвердили наказание "Крымскому Титану" за выброс

"Крымский Титан".
Источник: gkvod.rk.gov.ru
#природа

#суд

#Росприроднадзор
Крым, 10 Сентября - DIXINEWS.

В Арбитражном суде Крыма приняли решение взыскать с завода "Крымский Титан" компенсации за нанесённый экологии региона ущерб.

Соответствующую информацию обнародовали в региональном управлении Росприроднадзора. Сообщение ведомства цитирует издание "РИА Новости".

По заявленным данным, сумма взыскания достигает 763,8 миллиона рублей.

"Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие", - констатировали в Росприроднадзоре.

Специалисты установили, что основные отходы, указанные в постановлении, представлены жидкими промышленными отходами в кислотонакопителе. Именно этот элемент предприятия и стал причиной выброса вредных веществ.

Напомним, не так давно завод "Крымский Титан" полностью остановили после инцидента.

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