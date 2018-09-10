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Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 17:12
В суде утвердили наказание "Крымскому Титану" за выброс
"Крымский Титан".
Источник: gkvod.rk.gov.ru
Крым, 10 Сентября - DIXINEWS.
В Арбитражном суде Крыма приняли решение взыскать с завода "Крымский Титан" компенсации за нанесённый экологии региона ущерб.
Соответствующую информацию обнародовали в региональном управлении Росприроднадзора. Сообщение ведомства цитирует издание "РИА Новости".
По заявленным данным, сумма взыскания достигает 763,8 миллиона рублей.
"Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие", - констатировали в Росприроднадзоре.
Специалисты установили, что основные отходы, указанные в постановлении, представлены жидкими промышленными отходами в кислотонакопителе. Именно этот элемент предприятия и стал причиной выброса вредных веществ.
Напомним, не так давно завод "Крымский Титан" полностью остановили после инцидента.
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