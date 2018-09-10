Ким Чен Ын попросил у России помощи

Северная Корея рассчитывает на нашу поддержку.

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к российским властям с просьбой помочь в ослаблении санкций против своей страны. Об этом, как пишут РИА «Новости», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая на выходных побывала с рабочим визитом в Северной Корее.

Как заявил Ким Чен Ын, роль России на международной арене растёт, поэтому «он очень рассчитывает, что РФ будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи».

Матвиненко добавила, что в беседе с нею глава КНДР отзывался об американском президенте Дональде Трампе «очень дипломатично». При этом никаких односторонних шагов Северная Корея без встречной реакции со стороны США предпринимать не намерена. Ким Чен Ын также выразил твёрдое намерение двигаться по пути денуклеаризации и диалога с Южной Кореей.

Напомним, Валентина Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от президента РФ Владимира Путина.