|
Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 16:12
Росстат назвал регионы с наибольшими и наименьшими зарплатами
Российские рубли.
Источник: ura.news
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.
Эксперты Росстата представили рейтинг регионов, где зарегистрированы наибольшая средняя заработная плата.
На соответствующее заявление ссылается "Российская газета". Информация касается первых шести месяцев 2018 года.
Наиболее высокие показатели средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе - 100 617 рублей. Следом идёт Чукотский автономный округ - 98 291 рубль, а также Магаданская область - 82 471 рубль.
Наибольшим доходом обладают работники сфер воздушного и космического транспорта. Среднемесячный их заработок состоит на уровне 161,7 тысяч рублей. Второе место занимает средняя зарплата в нефтяной и газовой добыче - 123,1 тысячи рублей. На производстве табачных изделий граждане в среднем зарабатывают 111,2 тысячи рублей.
Стоит отметить, что наименьший доход сосредоточен в Алтайском крае - 24 402 рубля, Карачаево-Черкесии - 24 481 рубль, Чечне 24 873 рубля, а также среди жителей Ивановского региона - 24 874 рубля.
Средняя зарплата в Российской Федерации зафиксирована на уровне 42 555 рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия