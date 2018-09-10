Росстат назвал регионы с наибольшими и наименьшими зарплатами

Эксперты Росстата представили рейтинг регионов, где зарегистрированы наибольшая средняя заработная плата.

На соответствующее заявление ссылается "Российская газета". Информация касается первых шести месяцев 2018 года.

Наиболее высокие показатели средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе - 100 617 рублей. Следом идёт Чукотский автономный округ - 98 291 рубль, а также Магаданская область - 82 471 рубль.

Наибольшим доходом обладают работники сфер воздушного и космического транспорта. Среднемесячный их заработок состоит на уровне 161,7 тысяч рублей. Второе место занимает средняя зарплата в нефтяной и газовой добыче - 123,1 тысячи рублей. На производстве табачных изделий граждане в среднем зарабатывают 111,2 тысячи рублей.

Стоит отметить, что наименьший доход сосредоточен в Алтайском крае - 24 402 рубля, Карачаево-Черкесии - 24 481 рубль, Чечне 24 873 рубля, а также среди жителей Ивановского региона - 24 874 рубля.

Средняя зарплата в Российской Федерации зафиксирована на уровне 42 555 рублей.