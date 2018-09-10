Общество

Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 16:12

Росстат назвал регионы с наибольшими и наименьшими зарплатами

Российские рубли.
Источник: ura.news
#Росстат

#зарплаты

#статистика
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.

Эксперты Росстата представили рейтинг регионов, где зарегистрированы наибольшая средняя заработная плата.

На соответствующее заявление ссылается "Российская газета". Информация касается первых шести месяцев 2018 года.

Наиболее высокие показатели средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе - 100 617 рублей. Следом идёт Чукотский автономный округ - 98 291 рубль, а также Магаданская область - 82 471 рубль.

Наибольшим доходом обладают работники сфер воздушного и космического транспорта. Среднемесячный их заработок состоит на уровне 161,7 тысяч рублей. Второе место занимает средняя зарплата в нефтяной и газовой добыче - 123,1 тысячи рублей. На производстве табачных изделий граждане в среднем зарабатывают 111,2 тысячи рублей.

Стоит отметить, что наименьший доход сосредоточен в Алтайском крае - 24 402 рубля, Карачаево-Черкесии - 24 481 рубль, Чечне 24 873 рубля, а также среди жителей Ивановского региона - 24 874 рубля.

Средняя зарплата в Российской Федерации зафиксирована на уровне 42 555 рублей.

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