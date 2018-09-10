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Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 14:30

ФК "Сент-Этьен" подтвердил гибель экс-защитника Гомиса в перестрелке

Вильям Гомис на поле.
Источник: mk.ru
#футболист

#убийство

#стрельба
Париж, 10 Сентября - DIXINEWS.

Французского футболиста Вильяма Гомиса, выходившего на поле в цветах "Сент-Этьена" в рамках сезона-2017/2018, застрелили.

Соответствующую информацию представило издание The Sun. Позднее официальное представительство футбольного клуба подтвердило инцидент. Руководство команды выступило с соболезнованиями семье и близким.

Футболист скончался от ранения, полученного в перестрелке в воскресенье, 9 сентяря. Вместе с 19-летним спортсменом жертвой происшествия стал 14-летний подросток.

Стоит отметить, Гомис играл в защите "Сент-Этьена". Он поучаствовал в 18 матчах в рамках третьего по масштабам дивизиона французского чемпионата.

Футболист вышел из состава клуба в начале лета 2018 года.

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