|
Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 14:30
ФК "Сент-Этьен" подтвердил гибель экс-защитника Гомиса в перестрелке
Вильям Гомис на поле.
Источник: mk.ru
Париж, 10 Сентября - DIXINEWS.
Французского футболиста Вильяма Гомиса, выходившего на поле в цветах "Сент-Этьена" в рамках сезона-2017/2018, застрелили.
Соответствующую информацию представило издание The Sun. Позднее официальное представительство футбольного клуба подтвердило инцидент. Руководство команды выступило с соболезнованиями семье и близким.
Футболист скончался от ранения, полученного в перестрелке в воскресенье, 9 сентяря. Вместе с 19-летним спортсменом жертвой происшествия стал 14-летний подросток.
Стоит отметить, Гомис играл в защите "Сент-Этьена". Он поучаствовал в 18 матчах в рамках третьего по масштабам дивизиона французского чемпионата.
Футболист вышел из состава клуба в начале лета 2018 года.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия