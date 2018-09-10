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Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 14:10
В Минкульте придумали новый способ развивать российское кино
Вестибюль кинотеатра.
Источник: tass.ru
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.
В Министерстве культуры России идёт разработка нескольких законодательных инициатив, ставящих целью развивать отечественный кинопрокат.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. В настоящий момент обсуждается введение ограничений на число ежедневных сеансов иностранных фильмов.
"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - сообщили в Минкульте.
Стоит отметить, что ранее Министерство культуры критиковали организаторы кинопрокатов. По решению ведомства сдвигались премьеры западных фильмов, а показы отечественных устанавливали на выгодных выходных или праздниках.
Тем не менее, подобного рода политику поддержали отечественные кинорежиссёры, актёры и продюсеры.
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