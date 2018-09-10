В Минкульте придумали новый способ развивать российское кино

В Министерстве культуры России идёт разработка нескольких законодательных инициатив, ставящих целью развивать отечественный кинопрокат.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. В настоящий момент обсуждается введение ограничений на число ежедневных сеансов иностранных фильмов.

"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - сообщили в Минкульте.

Стоит отметить, что ранее Министерство культуры критиковали организаторы кинопрокатов. По решению ведомства сдвигались премьеры западных фильмов, а показы отечественных устанавливали на выгодных выходных или праздниках.

Тем не менее, подобного рода политику поддержали отечественные кинорежиссёры, актёры и продюсеры.