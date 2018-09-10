Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным

Глава государства сегодня работает на Дальнем Востоке.

В понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток, где провёл заседание президиума Госсовета по реализации стратегических задач в целях опережающего развития региона. Обсуждение было показано в прямом эфире телеканала «Россия 24».

В ходе переговоров вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что в бюджете страны были найдены средства на развитие Дальнего Востока, но предложения по перераспределению средств не поддержали в министерстве экономического развития. В связи с этим Трутнев предложил прояснить ситуацию у самого министра Максима Орешкина, который также участвовал в заседании.

Путин согласился с этим предложением и спросил у Орешкина, в чём дело. Однако оказалось, что глава Минэкономразвития вообще не в курсе ситуации и ему ещё только предстоит разобраться в ней.

- Но вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку и должны быть в курсе этой проблемы, - пристыдил Орешкина Путин. – Я вас прошу выяснить и доложить отдельно.

В ответ на это министр только кивал с растерянной улыбкой, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». По поведению президента РФ было видно, что он явно недоволен таким уровнем подготовки главы Минэкономразвития.

Как передали в пресс-службе Кремля, также Владимир Путин успел посетить проект музейного и театрального комплексов Владивостока, а после заседания Госсовета отправился на двигателестроительный завод «Мазда Соллерс».