Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам

На территории Российской Федерации прогнозируют распространение двух новых штаммов гриппа в рамках нынешнего эпидемиологического сезона.

Соответствующую информацию обнародовали в Роспотребнадзоре. Специалисты уточнили, что опасность распространения кроется в новизне инфекции.

"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", - сообщили в ведомстве.

По информации экспертов, средний период болезни достигает одной недели. В случае тяжёлого хода заболевания лечение может составить и более длительный период.

Всего в России закупили 62 миллиона прививок против гриппа. В бесплатном порядке лекарство распространят в группах риска - детей, пожилых людей и беременных.