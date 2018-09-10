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Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 12:30
Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам
Эпидемия гриппа.
Источник: vestirama.ru
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.
На территории Российской Федерации прогнозируют распространение двух новых штаммов гриппа в рамках нынешнего эпидемиологического сезона.
Соответствующую информацию обнародовали в Роспотребнадзоре. Специалисты уточнили, что опасность распространения кроется в новизне инфекции.
"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", - сообщили в ведомстве.
По информации экспертов, средний период болезни достигает одной недели. В случае тяжёлого хода заболевания лечение может составить и более длительный период.
Всего в России закупили 62 миллиона прививок против гриппа. В бесплатном порядке лекарство распространят в группах риска - детей, пожилых людей и беременных.
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