Технологии и наука

Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 12:10

На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли брак в заливке бетоном

Космодром "Восточный".
Источник: tass.ru
#КосмодромВосточный

#брак

#космонавтика
Благовещенск, 10 Сентября - DIXINEWS.

Специалисты выявили брак в заливке бетоном территории стартового стола на космодроме "Восточный".

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Накануне была проведена соответствующая проверка.

Ряд нарушений не носит критического характера. Представители "Роскосмоса" устранят их в самостоятельном порядке.

Заливкой бетона занимался прежний подрядчик космического объекта - Спецстрой России. ЦЭНКИ располагает множеством претензий к качеству работы компании.

Предполагается, что коррекция обнаруженного брака будет произведена до 5 октября 2018 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россияне смогут вступать в брак по новым правилам, принятым в Госдуме
S7 хочет восстановить стартовую площадку на Байконуре для разрабатываемых "Союзов-5"
«Роскосмос» готовится к прекращению международного сотрудничества на МКС
Читайте в рубрике:
В ЦАГИ испытали крыло перспективного лайнера МС-21
Интернет ожидают всеобщие перебои в октябре
Российский робот Promobot отправят охранять американских школьников

В России завершился Единый день голосования
Во Владивостоке готовятся к открытию ВЭФ-2018
10 лет назад начал работу большой адронный коллайдер
США перебрасывают силы в Эт-танф
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На реконструкцию драматического театра в Самаре не стоит надеяться
Париж, 10 Сентября, 14:30.
ФК "Сент-Этьен" подтвердил гибель экс-защитника Гомиса в перестрелке
Москва, 10 Сентября, 14:10.
В Минкульте придумали новый способ развивать российское кино
Владивосток, 10 Сентября, 13:41.
Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным (ВИДЕО)
Пермь, 10 Сентября, 13:36.
«Кросс нации» вновь состоится в Перми
Пермь, 10 Сентября, 13:23.
Участники митинга в Перми остаются задержанными
Нижний Новгород, 10 Сентября, 12:53.
Никитин прокомментировал вчерашние выборы в Нижегородской области
Москва, 10 Сентября, 12:30.
Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам
Москва, 10 Сентября, 12:29.
Собянин пообещал пахать больше на новом сроке
Благовещенск, 10 Сентября, 12:10.
На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли брак в заливке бетоном
Чайковский, 10 Сентября, 11:42.
На Чайковской птицефабрике рассказали о ходе уборочной кампании
Ростов-на-Дону , 10 Сентября, 11:29.
Черчесов прокомментировал выбор Ростова для матча Россия - Чехия
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия