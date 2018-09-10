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Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 12:10
На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли брак в заливке бетоном
Космодром "Восточный".
Источник: tass.ru
Благовещенск, 10 Сентября - DIXINEWS.
Специалисты выявили брак в заливке бетоном территории стартового стола на космодроме "Восточный".
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Накануне была проведена соответствующая проверка.
Ряд нарушений не носит критического характера. Представители "Роскосмоса" устранят их в самостоятельном порядке.
Заливкой бетона занимался прежний подрядчик космического объекта - Спецстрой России. ЦЭНКИ располагает множеством претензий к качеству работы компании.
Предполагается, что коррекция обнаруженного брака будет произведена до 5 октября 2018 года.
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