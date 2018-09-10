На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли брак в заливке бетоном

Специалисты выявили брак в заливке бетоном территории стартового стола на космодроме "Восточный".

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Накануне была проведена соответствующая проверка.

Ряд нарушений не носит критического характера. Представители "Роскосмоса" устранят их в самостоятельном порядке.

Заливкой бетона занимался прежний подрядчик космического объекта - Спецстрой России. ЦЭНКИ располагает множеством претензий к качеству работы компании.

Предполагается, что коррекция обнаруженного брака будет произведена до 5 октября 2018 года.