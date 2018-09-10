Экономика

Константин Большаков
10 Сентября, 2018 11:42

На Чайковской птицефабрике рассказали о ходе уборочной кампании

Уборочная кампания.
Источник: dixinews.ru
#ПтицефабрикаЧайковская

#сельскоехозяйство

#уборочнаякампания
Чайковский, 10 Сентября - DIXINEWS.

Завершить работы в полях планируется к концу месяца.

ЗАО Птицефабрика «Чайковская» завершает уборочную кампанию. О ходе работы корреспонденту ИА «DixiNews» рассказал главный агроном предприятия Андрей Макаров.

По его словам, в нынешнем году общая площадь посева зерновых культур составила 3254 гектара. Озимой пшеницы было посеяно 460 гектар, всё уже убрано, озимой ржи – 140 гектар, яровой пшеницы – 2654 гектара. С осени работники Чайковской птицефабрики посеяли 600 гектар озимой пшеницы, закончили на прошлой неделе.

- На данный момент убрали 2019 гектар, это 62%. В том году мы убрали 1055 гектар к этому моменту, 33% было убрано. Средняя урожайность составила 21 центнер с гектара, в том году - 18 центнеров с гектара. Намолотили зерна в этом году 4274 тонны на сегодняшний день, в том году - 2155 тонн, - отметил Андрей Васильевич.

Нынешней осенью вспахали 432 гектара зяби, показатель на уровне 2017 года. Внесли 19 тысяч тонн органических удобрений (помёт, компост) с начала 2018 года, добавил главный агроном ЗАО «Птицефабрика «Чайковская».

Кроме того, в этом году предприятие освоило 200 гектар новых земель. На них самые лучшие показатели урожайности озимой пшеницы – 30 центнеров с гектара. Как добавил Андрей Макаров, завершить посевную кампанию планируется через две недели.

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