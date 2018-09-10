С российских прилавков исчезнет поваренная соль

Выяснилось, нужно ли закупаться солью впрок.

С 2019 года в российских магазинах перестанут продавать поваренную соль. Это связано с тем, что 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ, согласно которому на смену названию «поваренная» придёт «соль пищевая».

Термин «поваренная» пришлось исключить как не соответствующий характеристикам продукта, пишет правительственное издание «Российская газета». Поваренной называли соль, так как получали её в результате выпаривания, но теперь используются другие технологии.

В свою очередь в «Руспродсоюзе» объяснили, что по новым правилам название товара должно отражать его свойства. К примеру, йодированная соль останется таковой. При этом на покупателях данные изменения никак не скажутся.