Общество

Станислав Сикорский
10 Сентября, 2018 10:15

Стало известно, когда в России пропадёт поваренная соль

Поваренная соль.
Источник: tvrain.ru
#производство

#стандарты

#продукты
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.

В будущем в российских магазинах не будут продавать поваренную соль.

Об этом стало известно из заявления ассоциации "Руспродсоюз", цитируемого "Известиями". В 2019 году в стране больше не будет такого товара, как "поваренная" соль. Его заменит "пищевая".

Изменения предприняты в соответствии новому ГОСТу на соль. Его приняли в сентябре под названием "Соль пищевая. Общие технические условия".

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, каждый изотечественных производителей изготавливает соль в рамках стандарта.

"Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая". Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться "морской", "молотой", "экстра" и так далее", - сообщил он.

Востриков отметил искажающее свойство термина "поваренная". Он не должен быть характеристикой продукта. Поваренной считали соль, изготовленную благодаря солеварения. В настоящее время лишь одна разновидность соли - выварочная - подвергается вышеозначенной обработке.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Рогозин назвал место и сроки серийного производства "Ангары"
Новый цех Чайковской птицефабрики начал приносить первый "урожай"
Ректоры трёх крупнейших вузов дали рекомендации по доработке новых ФГОС
Читайте в рубрике:
В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
ВС РФ изменит практику по делам об экстремистских постах и репостах
В Индии прекратили уголовное преследование за однополые отношения

После выборов Швеции грозит «подвешенный» парламент
ООН: мирные переговоры по Йемену сорвались, но не зашли в тупик
Владимир Путин проводит заседание Госсовета
ЦИК подводит итоги единого дня голосования
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На реконструкцию драматического театра в Самаре не стоит надеяться
Париж, 10 Сентября, 14:30.
ФК "Сент-Этьен" подтвердил гибель экс-защитника Гомиса в перестрелке
Москва, 10 Сентября, 14:10.
В Минкульте придумали новый способ развивать российское кино
Владивосток, 10 Сентября, 13:41.
Путин остался крайне недоволен министром Орешкиным (ВИДЕО)
Пермь, 10 Сентября, 13:36.
«Кросс нации» вновь состоится в Перми
Пермь, 10 Сентября, 13:23.
Участники митинга в Перми остаются задержанными
Нижний Новгород, 10 Сентября, 12:53.
Никитин прокомментировал вчерашние выборы в Нижегородской области
Москва, 10 Сентября, 12:30.
Роспотребнадзор раскрыл опасность двух новых штаммов гриппа, грозящих россиянам
Москва, 10 Сентября, 12:29.
Собянин пообещал пахать больше на новом сроке
Благовещенск, 10 Сентября, 12:10.
На стартовом столе космодрома "Восточный" нашли брак в заливке бетоном
Чайковский, 10 Сентября, 11:42.
На Чайковской птицефабрике рассказали о ходе уборочной кампании
Ростов-на-Дону , 10 Сентября, 11:29.
Черчесов прокомментировал выбор Ростова для матча Россия - Чехия
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия