Стало известно, когда в России пропадёт поваренная соль

В будущем в российских магазинах не будут продавать поваренную соль.

Об этом стало известно из заявления ассоциации "Руспродсоюз", цитируемого "Известиями". В 2019 году в стране больше не будет такого товара, как "поваренная" соль. Его заменит "пищевая".

Изменения предприняты в соответствии новому ГОСТу на соль. Его приняли в сентябре под названием "Соль пищевая. Общие технические условия".

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, каждый изотечественных производителей изготавливает соль в рамках стандарта.

"Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая". Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться "морской", "молотой", "экстра" и так далее", - сообщил он.

Востриков отметил искажающее свойство термина "поваренная". Он не должен быть характеристикой продукта. Поваренной считали соль, изготовленную благодаря солеварения. В настоящее время лишь одна разновидность соли - выварочная - подвергается вышеозначенной обработке.