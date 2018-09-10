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Константин Большаков
10 Сентября, 2018 09:38
При вооружённом нападении на Курском вокзале есть пострадавшие
Курский вокзал.
Источник: Twitter.com
Москва, 10 Сентября - DIXINEWS.
Преступник пришёл в здание с ножом.
Около 4 часов утра в понедельник, 10 сентября, в здании Курского вокзала в Москве вооружённый ножом мужчина напал на людей. Как сообщили в полиции, в результате атаки пострадали два человека. Раненных госпитализировали.
Злоумышленника задержали и доставили в полицейский участок. Сейчас правоохранители устанавливают его мотивы и обстоятельства совершения преступления.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД на транспорте по ЦФО, нападавшего отправят на медицинское освидетельствование, так как его «состояние неадекватное».
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