Армия и оружие

Константин Большаков
10 Сентября, 2018 09:10

Американцы использовали в Сирии запрещённое оружие

Истребители F-15.
Источник: Wallhere.com
#Сирия

#Пентагон
Дамаск, 10 Сентября - DIXINEWS.

В Пентагоне решили отрицать заявления российских военных.

Представитель министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что американские истребители F-15 не сбрасывали фосфорные бомбы в Сирии. Это оружие является запрещённым, и его нет у воинских подразделений в данном районе, заверили в Пентагоне.

- К этому времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами, - сказал Робертсон.

При этом ранее глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что в субботу, 8 сентября, два американских истребителя сбросили фосфорные зажигательные бомбы на город Хаджин. В результате начались сильные пожары, говорили в Минобороны РФ.

Напомним, российские военные опасаются провокаций в Сирии с использованием химического оружия. Это может стать предлогом для авиаударов по стране со стороны США и их союзников.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Меркель одобрила действия российских войск в Сирии
Боевики напали на российскую военную базу в Сирии
Дональд Трамп предложил убить Башара Асада
Читайте в рубрике:
Названо неожиданное преимущество Су-35
Западные СМИ заявили об ударах российской авиации в Идлибе
Трамп предостерёг Россию от наступления на Идлиб

Летняя жара в Москве отказывается отступать
В Хабаровском крае сборщик ягод выжил в схватке с гималайским медведем
Чайный гриб набирает популярность на Западе
В Тегеране прошла встреча саммит лидеров РФ, Ирана и Турции
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы использовали в Сирии запрещённое оружие
Екатеринбург, 10 Сентября, 09:10.
В Свердловской области закрыт опасный ночной клуб
Красноярск, 10 Сентября, 08:55.
Красноярские учёные определили причину частых автомобильных пробок
Крым, 09 Сентября, 16:52.
В Крыму полностью остановили завод, где произошёл выброс
Нью-Йорк, 09 Сентября, 16:15.
В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
Москва, 09 Сентября, 16:00.
Жириновский избил москвича на митинге
Екатеринбург, 09 Сентября, 14:18.
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Москва, 09 Сентября, 13:05.
Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным
За рубежом, 09 Сентября, 10:33.
В Абхазии озвучили, как погиб премьер-министр Геннадий Гагулия
Пермь, 09 Сентября, 09:36.
Детские поликлиники Прикамья снабдят новым оборудованием
Пермь, 09 Сентября, 04:25.
Восемь тысяч участников принимают участие во II Пермском международном марафоне
Крым, 08 Сентября, 16:27.
Стало известно, насколько серьёзно пострадал Крымский мост после удара краном
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия