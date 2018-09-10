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Константин Большаков
10 Сентября, 2018 09:10
Американцы использовали в Сирии запрещённое оружие
Истребители F-15.
Источник: Wallhere.com
Дамаск, 10 Сентября - DIXINEWS.
В Пентагоне решили отрицать заявления российских военных.
Представитель министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что американские истребители F-15 не сбрасывали фосфорные бомбы в Сирии. Это оружие является запрещённым, и его нет у воинских подразделений в данном районе, заверили в Пентагоне.
- К этому времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами, - сказал Робертсон.
При этом ранее глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что в субботу, 8 сентября, два американских истребителя сбросили фосфорные зажигательные бомбы на город Хаджин. В результате начались сильные пожары, говорили в Минобороны РФ.
Напомним, российские военные опасаются провокаций в Сирии с использованием химического оружия. Это может стать предлогом для авиаударов по стране со стороны США и их союзников.
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