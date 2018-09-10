Американцы использовали в Сирии запрещённое оружие

В Пентагоне решили отрицать заявления российских военных.

Представитель министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что американские истребители F-15 не сбрасывали фосфорные бомбы в Сирии. Это оружие является запрещённым, и его нет у воинских подразделений в данном районе, заверили в Пентагоне.

- К этому времени мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами, - сказал Робертсон.

При этом ранее глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что в субботу, 8 сентября, два американских истребителя сбросили фосфорные зажигательные бомбы на город Хаджин. В результате начались сильные пожары, говорили в Минобороны РФ.

Напомним, российские военные опасаются провокаций в Сирии с использованием химического оружия. Это может стать предлогом для авиаударов по стране со стороны США и их союзников.