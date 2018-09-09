Экология

Станислав Сикорский
9 Сентября, 2018 16:52

В Крыму полностью остановили завод, где произошёл выброс

Завод "Крымский Титан".
Источник: ria.ru
#загрязнениевоздуха

#завод

#мэр
Крым, 09 Сентября - DIXINEWS.

В Крыму решили остановить целиком работу титанового завода, ответственного за выброс вредных веществ.

Об этом стало известно из заявления главы администрации Армянска Василия Телиженко. По его словам, предприятие остановлено днём воскресенья, 9 сентября, в соответствии плану.

"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", - резюмировал он.

Стоит напомнить, ранее власти решили приостановить деятельность "Крымского Титана" на двухнедельный срок вследствие химического выброса. Также на этот период вывезли большое количество местных детей в санатории за счёт государства.

Выбросы зарегистрированы ночью 24 августа. По сообщениям местного населения, листья деревьев и крыши домов покрыл желтоватый налёт.

В качестве причины специалисты указали на испарение кислотонакопителя завода. В СК начали уголовное разбирательство после инцидента.

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