В Крыму полностью остановили завод, где произошёл выброс

В Крыму решили остановить целиком работу титанового завода, ответственного за выброс вредных веществ.

Об этом стало известно из заявления главы администрации Армянска Василия Телиженко. По его словам, предприятие остановлено днём воскресенья, 9 сентября, в соответствии плану.

"Завод выполнил свои обязательства, все печи остановлены, как и планировалось, сегодня", - резюмировал он.

Стоит напомнить, ранее власти решили приостановить деятельность "Крымского Титана" на двухнедельный срок вследствие химического выброса. Также на этот период вывезли большое количество местных детей в санатории за счёт государства.

Выбросы зарегистрированы ночью 24 августа. По сообщениям местного населения, листья деревьев и крыши домов покрыл желтоватый налёт.

В качестве причины специалисты указали на испарение кислотонакопителя завода. В СК начали уголовное разбирательство после инцидента.