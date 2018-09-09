Общество

Станислав Сикорский
9 Сентября, 2018 16:15

В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября

Место, где располагались нью-йоркские башни-близнецы.
Источник: ap.org
#метро

#теракт

#реставрация
Нью-Йорк, 09 Сентября - DIXINEWS.

В Нью-Йорке восстановили и запустили станцию метро, частично разрушенную во время терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом стало известно из сообщения компании MTA. Организация выступает в качестве оператора общественного транспорта в американском мегаполисе.

Станция WTC Cortlandt располагается на северо-западе Манхэттена. Рядом находится новое здание Всемирного торгового центра.

Журналисты газеты The New York Times отмечают, что проект по восстановлению станции обошёлся в 181,8 миллиона долларов. Стены её украсили мозаикой и снабдили выдержками из Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1946 году, и Декларации независимости Соединённых Штатов.

Работы на станции метрополитена начали в 2015 году. Реставрация затянулась из-за того, что параллельно шло возведение нового корпуса Всемирного торгового центра.

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