Жириновский избил москвича на митинге

Политик не смог вытерпеть оскорблений в свой адрес.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил драку на Пушкинской площади. Туда он пришёл к участникам несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, передают СМИ.

В твиттере опубликована видеозапись, на которой видно, как один из участников акции оскорбляет депутаты Госдумы. Жириновский в ответ ударяет мужчину кулаком в лицо и говорит, что тот «будет истекать кровью». После этого в конфликт вмешалась охрана главы ЛДПР.

Напомним, в июле Жириновский уже становился участником очередного конфликта. Тогда на Никольской улице мужчина облил его пивом, на что в ответ Жириновский дважды ударил обидчика. Хулигану в итоге дали 14 суток административного ареста.