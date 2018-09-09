Власть

Константин Большаков
9 Сентября, 2018 16:00

Жириновский избил москвича на митинге

Владимир Жириновский.
Источник: News.com.az
#Жириновский

#драка

#митинг
Москва, 09 Сентября - DIXINEWS.

Политик не смог вытерпеть оскорблений в свой адрес.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроил драку на Пушкинской площади. Туда он пришёл к участникам несанкционированной акции против повышения пенсионного возраста, передают СМИ.

В твиттере опубликована видеозапись, на которой видно, как один из участников акции оскорбляет депутаты Госдумы. Жириновский в ответ ударяет мужчину кулаком в лицо и говорит, что тот «будет истекать кровью». После этого в конфликт вмешалась охрана главы ЛДПР.

Напомним, в июле Жириновский уже становился участником очередного конфликта. Тогда на Никольской улице мужчина облил его пивом, на что в ответ Жириновский дважды ударил обидчика. Хулигану в итоге дали 14 суток административного ареста.

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