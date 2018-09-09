Партии

Константин Большаков
9 Сентября, 2018 14:18

Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Евгений Ройзман на акции в Екатеринбурге.
Источник: ura.ru
Екатеринбург, 09 Сентября - DIXINEWS.

Он протестовал против повышения пенсионного возраста.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман добровольно сдался полицейским во время акции против повышения пенсионного возраста. Как пишет Ura.ru, митингующие прошли от площади Кирова до центра, где столкнулись с оцеплением силовиков. Возглавлял толпу сам Ройзман.

После того, как полицейские отказались пропускать митингующих дальше, они начали скандировать лозунги против пенсионной реформы. В ответ на это стражи порядка задержали несколько человек.

Увидев это, Евгений Ройзман сам направился к автозаку и сдался полиции, хотя сначала его не хотели забирать, так как бывший глава города ничего не нарушал. После «потери» лидера митингующие разошлись в сторону Октябрьской площади.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые устроили несогласованный с властями митинг против повышения возраста выхода на пенсию. Порядка двух десятков участников забрали в участки.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
В КПРФ жёстко раскритиковали речь Путина о смягчении пенсионной реформы
Путину стало известно о протестах россиян против пенсионной реформы
В «Единой России» порадовались 2 тоннам кокаина со своим логотипом

Сказано в Сенате. Встреча учителями, направляемых для работы в школы Таджикистан
В аэропорту Симферополя полным ходом идет реконструкций взлетно-посадочной полосы
Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Свадьба принцессы Евгении: какие украшения выберет невеста
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
Москва, 09 Сентября, 16:00.
Жириновский избил москвича на митинге
Екатеринбург, 09 Сентября, 14:18.
Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Москва, 09 Сентября, 13:05.
Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным
За рубежом, 09 Сентября, 10:33.
В Абхазии озвучили, как погиб премьер-министр Геннадий Гагулия
Пермь, 09 Сентября, 09:36.
Детские поликлиники Прикамья снабдят новым оборудованием
Пермь, 09 Сентября, 04:25.
Восемь тысяч участников принимают участие во II Пермском международном марафоне
Крым, 08 Сентября, 16:27.
Стало известно, насколько серьёзно пострадал Крымский мост после удара краном
Иркутск, 08 Сентября, 16:16.
Следователи начали проверку экстренной посадки самолёта под Иркутском
Москва, 08 Сентября, 15:50.
В РПЦ жёстко ответили на назначение константинопольских экзархов в Киев
Донецк, 08 Сентября, 13:37.
Россия согласилась поддерживать ДНР
Пхеньян, 08 Сентября, 11:32.
Матвиенко привезла Ким Чен Ыну послание от Путина
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия