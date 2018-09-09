Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Он протестовал против повышения пенсионного возраста.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман добровольно сдался полицейским во время акции против повышения пенсионного возраста. Как пишет Ura.ru, митингующие прошли от площади Кирова до центра, где столкнулись с оцеплением силовиков. Возглавлял толпу сам Ройзман.

После того, как полицейские отказались пропускать митингующих дальше, они начали скандировать лозунги против пенсионной реформы. В ответ на это стражи порядка задержали несколько человек.

Увидев это, Евгений Ройзман сам направился к автозаку и сдался полиции, хотя сначала его не хотели забирать, так как бывший глава города ничего не нарушал. После «потери» лидера митингующие разошлись в сторону Октябрьской площади.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые устроили несогласованный с властями митинг против повышения возраста выхода на пенсию. Порядка двух десятков участников забрали в участки.