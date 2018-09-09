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Константин Большаков
9 Сентября, 2018 13:05
Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным
Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган.
Источник: kremlin.ru
Москва, 09 Сентября - DIXINEWS.
Лидеры встречались в начале месяца.
Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и дальше будут продолжать общение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- Президенты договорились продолжить общение, - передают РИА «Новости» слова Пескова.
При этом ранее сам Эрдоган говорил, что готов встретиться с Путиным после своей поездки в Германию, которая должна состояться в конце сентября. Всё это время российские и турецкие власти по линии МИД и Минобороны будут продолжать сотрудничество, заверил лидер Турции.
Напомним, в начале сентября Путин и Эрдоган уже встречались во время переговоров в Тегеране, где обсуждали ситуацию в Сирии.
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