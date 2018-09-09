Эрдоган рассказал, желает ли дальше общаться с Путиным

Лидеры встречались в начале месяца.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и дальше будут продолжать общение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Президенты договорились продолжить общение, - передают РИА «Новости» слова Пескова.

При этом ранее сам Эрдоган говорил, что готов встретиться с Путиным после своей поездки в Германию, которая должна состояться в конце сентября. Всё это время российские и турецкие власти по линии МИД и Минобороны будут продолжать сотрудничество, заверил лидер Турции.

Напомним, в начале сентября Путин и Эрдоган уже встречались во время переговоров в Тегеране, где обсуждали ситуацию в Сирии.