ДТП

Станислав Сикорский
9 Сентября, 2018 10:33

В Абхазии озвучили, как погиб премьер-министр Геннадий Гагулия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.
Источник: gazeta.ru
#автодорога

#столкновение

#смерть
За рубежом, 09 Сентября - DIXINEWS.

Абхазский премьер-министр Геннадий Гагулия стал жертвой ДТП в ночь на воскресенье, 9 сентября.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря правительства Абхазии Дианы Зантарии. По её словам, ДТП произошло на дороге между Сухумом и Псоу примерно в 23:00 субботы.

В правительственный автомобиль врезался другой, выехавший на встречную полосу.

В одной автоколонне с премьером ехал президент республики Рауль Хаджимба. Он не получил увечий в столкновении.

"Я был в колонне. Премьер-министр республики сзади ехал в своей машине и со своей охраной. Я не пострадал", - цитирует ТАСС заявление президента.

Руководство Абхазии возвращалось из Сирии. Там делегация подписала с Дамаском договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Власти САР признали суверенность Абхазии в мае 2018 года.

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