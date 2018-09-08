Происшествия

Станислав Сикорский
8 Сентября, 2018 16:16

Следователи начали проверку экстренной посадки самолёта под Иркутском

Ан-24.
Источник: samoleting.ru
#самолёт

#Следственныйкомитет

#проверка
Иркутск, 08 Сентября - DIXINEWS.

В Следственном комитете инициировали проверку относительно аварийной посадки самолёта Ан-24 в воздушной гавани Усть-Кута, что в Иркутском регионе.

Соответствующую информацию обнародовали в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. Ни один из присутствовавших на борту пассажиров не получил травм.

"При заходе на посадку произошёл отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Красноярск — Усть-Кут - Ленск. Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолёта находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа", - сообщили в представительстве ведомства.

Следователи намереваются установить все обстоятельства инцидента.

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